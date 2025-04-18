Трамп про стрілянину в Університеті Флориди: "Це ганьба, але не зброя стріляє, а люди"

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину в Університеті штату Флорида (у місті Таллахассі, штат Флорида) "ганьбою". При цьому він заявив, що навряд чи буде домагатися змін у законодавстві про зброю в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Послухайте, я великий прихильник Другої поправки (Second Amendment to the United States Constitution, гарантує право громадян на зберігання та носіння вогнепальної зброї, - ред.), це було з самого початку. Я захищав її, і ці речі жахливі, але не зброя стріляє, а люди", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
Як повідомляє CNN, під час свого першого президентського терміну Трамп припустив, що буде відкритий для розширення перевірок при купівлі вогнепальної зброї. Але пізніше він відмовився від цих коментарів.
Нагадаємо, шестеро людей отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида в четвер, 17 квітня. Всі шестеро отримали вогнепальні поранення. Один з пацієнтів перебував у критичному стані, а п'ятеро - у важкому.
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