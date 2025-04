Трамп про стрілянину в Університеті Флориди: "Це ганьба, але не зброя стріляє, а люди"

"Послухайте, я великий прихильник Другої поправки (Second Amendment to the United States Constitution, гарантує право громадян на зберігання та носіння вогнепальної зброї, - ред.), це було з самого початку. Я захищав її, і ці речі жахливі, але не зброя стріляє, а люди", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Як повідомляє CNN, під час свого першого президентського терміну Трамп припустив, що буде відкритий для розширення перевірок при купівлі вогнепальної зброї. Але пізніше він відмовився від цих коментарів.