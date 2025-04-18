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Трамп про стрілянину в Університеті Флориди: "Це ганьба, але не зброя стріляє, а люди"

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину в Університеті штату Флорида (у місті Таллахассі, штат Флорида) "ганьбою". При цьому він заявив, що навряд чи буде домагатися змін у законодавстві про зброю в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Послухайте, я великий прихильник Другої поправки (Second Amendment to the United States Constitutionгарантує право громадян на зберігання та носіння вогнепальної зброї, - ред.), це було з самого початку. Я захищав її, і ці речі жахливі, але не зброя стріляє, а люди", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Як повідомляє CNN, під час свого першого президентського терміну Трамп припустив, що буде відкритий для розширення перевірок при купівлі вогнепальної зброї. Але пізніше він відмовився від цих коментарів.

Стрілянина в FSU

Нагадаємо, шестеро людей отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида в четвер, 17 квітня. Всі шестеро отримали вогнепальні поранення. Один з пацієнтів перебував у критичному стані, а п'ятеро - у важкому.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп