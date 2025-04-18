Трамп о стрельбе в Университете Флориды: "Это позор, но не оружие стреляет, а люди"

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Университете штата Флорида (у городе в Таллахасси, штат Флорида) "позором". При этом он заявил, что вряд ли будет добиваться изменений в законодательстве об оружии в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Послушайте, я большой сторонник Второй поправки (Second Amendment to the United States Constitution, гарантирует право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия, - ред.), это было с самого начала. Я защищал ее, и эти вещи ужасны, но не оружие стреляет, а люди", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Как сообщает CNN, во время своего первого президентского срока Трамп говорил, что будет открыт для проверок при покупке огнестрельного оружия. Но позже он отказался от этих комментариев.
Напомним, шесть человек получили ранения в результате массовой стрельбы в Университете штата Флорида в четверг, 17 апреля. Все шестеро получили огнестрельные ранения. Один из пациентов находился в критическом состоянии, а пятеро - в тяжелом.
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