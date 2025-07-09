Трамп став жорсткішим до Путіна? Експерт пояснив, яка роль ударів РФ по Україні

На думку директора центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимира Дубовика, Трамп може бути роздратований Путіним через те, що кожна розмова - це його заклики до миру, але при цьому Росія продовжує, навіть посилює, свої удари по Україні.

"Це ставить Трампа в незручну ситуацію. Все більше людей кажуть про слабкість Трампа в цьому сенсі. Цього він не може терпіти, бо для нього головне – це його его. Днями він так і висловився з іншого питання, мовляв, не знаю чи це буде добре для республіканців, але головне, що це буде добре для мене", - зазначив Дубовик.

Крім того, важливу роль відіграла й виважена комунікація з Трампом. Ключовим моментом став саміт НАТО 24-25 червня, під час якого лідери європейських країн відкрито демонстрували прихильність до президента США та намагалися здобути його підтримку, погоджуючись на збільшення оборонних витрат. Успішною також виявилася зустріч Трампа із Зеленським, що відбулася на полях саміту.

"Також думаю, що в Гаазі він почув багато закликів до дії від ключових партнерів по НАТО. Трамп, звісно, відомий тим, що може й ігнорувати їхню думку, але в цьому випадку можливо, що "хор європейців" все ж таки вплинув. Як і розмова з Зеленським, який лишається вмілим комунікатором", - зазначив виданню Дубовик.

Ставлення Трампа до Путіна та Росії

Сьогодні, 9 липня, телеканал CNN опублікував аудіозапис, на якому зафіксовано заяву Дональда Трампа, виголошену минулого року під час закритої зустрічі з донорами.

У записі Трамп розповідає, як свого часу намагався стримати Володимира Путіна від нападу на Україну, погрожуючи йому «розбомбити Москву до біса».

Зазначається, що ці слова пролунали в період, коли Трамп висував свою кандидатуру на другий президентський термін. Аудіо було зроблено під час благодійних заходів 2024 року в Нью-Йорку та Флориді.

Детальніше по даний запис та заяву Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.