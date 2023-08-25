Трамп став першим президентом США, якому зробили тюремне фото

Варто зазначити, що у попередніх трьох випадках Трампа під час арешту не фотографували.

Таким чином, Трамп став першим президентом за всю історію США, у якого є тюремне фото.

Тюремне фото Трампа (Fulton County Sheriff's Office)

Сам Трамп також опублікував своє тюремне фото у Twitter, підписавши: "Втручання у вибори! Ніколи не здамося".

Це була його перша публікація у Twitter із січня 2021 року. Таким чином Трамп порушив свою обіцянку не користуватися соцмережею.

Судові справи проти Трампа

Проти експрезидента Сполучених Штатів відкрито кілька справ, зокрема у квітні Велике журі визнало його причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

Також, Трампу було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах в справі про "секретні документи", які виявили в нього у маєтку. За це йому загрожує від 20 років ув'язнення.

Окрім того, 24 серпня колишній президент США Дональд Трамп прибув до в'язниці округу Фултон в Атланті, щоб здатися.

Трампу висунули більше десятка обвинувачень у зв’язку з його спробами скасувати результати виборів у Джорджії у 2020 році.

В результаті Трампа заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон.

Шериф округу Пет Лабат заявив, що всі 19 обвинувачених у справі про втручання в вибори у Джорджії пройдуть такий самий процес, що й будь-який інший обвинувачений у кримінальних справах в окрузі.

Однак пізніше стало відомо, що його звільнили під заставу. У СІЗО він пробув близько 20 хвилин.

Варто зазначити, що 22 серпня після зустрічі адвокатів Трампа з офісом окружного прокурора, колишній президент погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів.