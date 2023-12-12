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Трамп становить загрозу демократії, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден заявив на політичному зборі коштів у понеділок, що колишній президент Дональд Трамп становить загрозу демократії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Байден послався на заяву Трампа про те, що він буде диктатором протягом одного дня, якщо буде обраний 2024 року.

"Днями він сказав, що хоче бути диктатором лише на один день, знищити державних службовців та цілу низку інших речей. Він схвалює політичне насильство замість того, щоб відкидати його. Ми не можемо цього допустити", - сказав Байден.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що Байден "працював над захистом американської демократії та об'єднання людей усіх політичних поглядів проти цих безпрецедентних загроз", не згадуючи Трампа на ім'я.

"І я хочу сказати, що неправильно припиняти дію Конституції і зловживати федеральною владою для переслідування критиків і зневажання Першої поправки", - додав Бейтс, виступаючи в ефірі Air Force One.

Раніше ми писали, що Трамп обіцяє бути диктатором після перемоги на виборах. Але є виняток.

До речі, ЄС побоюється, що прихід до влади Трампа може розвалити НАТО.

Також ми повідомляли, що Байден оцінив шанси Трампа перемогти на виборах.

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