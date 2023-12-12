Трамп представляет угрозу демократии, - Байден

Байден сослался на заявление Трампа о том, что он будет диктатором в течение одного дня, если будет избран в 2024 году.

"На днях он сказал, что хочет быть диктатором только на один день, уничтожить государственных служащих и целый ряд других вещей. Он одобряет политическое насилие вместо того, чтобы отвергать его. Мы не можем этого допустить", - сказал Байден.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал, что Байден "работал над защитой американской демократии и объединением людей всех политических взглядов против этих беспрецедентных угроз", не упоминая Трампа по имени.

"И я хочу сказать, что неправильно приостанавливать действие Конституции и злоупотреблять федеральной властью для преследования критиков и попрания Первой поправки", - добавил Бейтс, выступая в эфире Air Force One.

Ранее мы писали, что Трамп обещает не быть диктатором после победы на выборах. Но есть исключение.

К слову, в ЕС опасаются, что приход к власти Трампа может развалить НАТО.

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