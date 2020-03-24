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Трамп: США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 08:19
Трамп: США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США подчеркнул, что "лекарство не должно быть хуже проблемы"

США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, сообщает AP.

Президент США подчеркнул, что "лекарство не должно быть хуже проблемы", и если карантинные ограничения затянутся на месяцы, то это, по мнению Трампа, приведет к большему числу смертей, чем коронавирус.

Отметим, в США зафиксировано свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 585 человек.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 марта заявил, что пандемию коронавируса в мире можно преодолеть в сжатые сроки. Однако точных сроков он не назвал.

Ранее Соединенные Штаты приостановили предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США в связи с пандемией коронавируса в мире.

Отметим, на 23 марта в мире количество смертей от коронавируса SARS-CoV-2 достигло 14 705 человек. В целом в мире сейчас насчитывается 339 035 тысяч инфицированных. В свою очередь, выздоровели 98 799 человек.

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