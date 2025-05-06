Трамп: США допоможуть Газі з їжею, щоб її не забрав ХАМАС

Що передувало

Нагадаємо, у березні через два місяці перемир'я, бойові дії в Газі між Ізраїлем і ХАМАС поновилися. Крім того, Ізраїль створив блокаду поставок гуманітарної допомоги, відмовляючись пропустити навіть одну вантажівку з гуманітаркою або комерційними товарами. Країна заявляє, що перекрила в'їзд допомоги, щоб чинити тиск на ХАМАС і звільнити заручників. Водночас низка міжнародних організацій звинуватили Ізраїль у використанні голоду як знаряддя війни.

За словами джерела CNN, зараз офіційні особи США та Ізраїлю обговорюють механізм доправлення допомоги в Газу в обхід ХАМАС. Він додав, що оголошення може бути зроблено "найближчими днями".

Як пояснив представник Держдепартаменту, механізм доставки дасть змогу надходити допомогу палестинському населенню з гарантіями, що вона не буде перенаправлена ХАМАС або "Ісламським джихадом".

Видання зазначає, що кількість випадків гострої недовіри серед дітей у Газі стрімко зростає, що є однією з явних ознак голоду, що насувається. За даними ООН, у березні було діагностовано близько 3700 дітей, що на 82% більше, ніж у лютому.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як живуть палестинці без поставок продовольства.

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