Газа майже два місяці без поставок продовольства: AP дізналося, як живуть палестинці
У сектор Гази, заблокований Ізраїлем, уже майже 60 днів не надходило продовольства, палива, ліків та інших товарів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як пише видання, у гуманітарних груп закінчується продовольство для розподілу, а ринки майже порожні. У зв'язку з цим палестинські сім'ї змушені боротися за те, щоб прогодувати своїх дітей.
Близько 2,3 млн палестинців у Газі зараз переважно харчуються консервованими овочами, рисом, макаронами і сочевицею. М'ясо, молоко, сир і фрукти зникли. Хліб і яйця стали дефіцитом. При цьому нечисленні овочі та інші продукти на ринку рідко зросли в ціні, ставши недоступними для більшості.
"Ми не можемо отримати нічого, що забезпечувало б нас білком або поживними речовинами", - розповіла місцева мешканка Хан-Юніс Маріам аль-Наджар.
За її словами, продукти харчування зникають поступово. Коли стало не вистачати м'яса, вона купила консервовану сардину, але і її більше немає. Раніше сім'я отримувала пакети молока від ООН, які закінчилися кілька тижнів тому. Раз на тиждень жінка купувала помідори, щоб робити дітям салат, але зараз і цього не може собі дозволити.
Тепер сім'я перейшла на режим харчування квасолею з банок або горошком і морквою. Коли вони не можуть знайти це, то беруть сочевицю або макарони з благодійної кухні. Якщо аль-Наджар знаходить хліб або цукор, вона дає своїм дітям хліб, замочений у чаї, щоб втамувати голод.
Лікарі попереджають, що нестача різноманітності, білка та інших поживних речовин у раціоні дітей завдасть довгострокової шкоди здоров'ю.
"Дітям потрібна харчова піраміда для розвитку. М'ясо, яйця, риба та молочні продукти для росту, фрукти та овочі для зміцнення імунної системи. У Газі цього немає", - сказав доктор Айман Абу Тейр, голова відділення лікувального харчування в лікарні Насера в Хан-Юнісі.
Що передувало
Нагадаємо, Ізраїль запровадив блокаду в Газі 2 березня, після чого, 18 березня, порушив двомісячне припинення вогню і відновив військові дії. Країна заявила, що обидва кроки спрямовані на те, щоб чинити тиск на ХАМАС з метою звільнення заручників. Важливо зазначити, що під час "перемир'я" сторони обмінювалися заручниками, проте незабаром ХАМАС перестав їх віддавати і зривав угоду. Угруповання попереджали, що якщо так і буде далі, припинення вогню може закінчитися.
Що стосується блокади, AP пише, що правозахисні організації називають її "тактикою голодування", яка ставить під загрозу все населення і є військовим злочином.
Ізраїль раніше заявляв, що в Газі достатньо допомоги після різкого збільшення її розподілу, коли діяло припинення вогню. Країна звинувачує ХАМАС, що угруповання перенаправляло цю допомогу на свої цілі.
Зі свого боку гуманітарні працівники заперечують, що є значне переспрямування, заявляючи, що ООН суворо стежить за розподілом.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Єгипет і Катар, які є посередниками в переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом про припинення вогню і звільнення заручників, зробили нову пропозицію сторонам. Вона передбачає перемир'я на 5-7 років.
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