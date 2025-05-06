Трамп: США помогут Газе с едой, чтобы ее не забрал ХАМАС

Президент Дональд Трамп заявил, что США помогут жителям Газы получить немного еды. Сейчас в анклаве наблюдается голод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы поможем жителям Газы получить немного еды. Люди голодают, и мы поможем им получить немного еды", - сказал Трамп.
Он подчеркнул, что многие осуществляют доставку плохо, так как группировка ХАМАС забирает все, что привозят в палестинский анклав.
"Многие люди делают это очень, очень плохо. Если вы посмотрите, ХАМАС делает это невозможным, потому что они забирают все, что привозят, но мы поможем жителям Газы, потому что ХАМАС обращается с ними очень плохо", - добавил президент США.
Напомним, в марте спустя два месяца перемирия, боевые действия в Газе между Израилем и ХАМАС возобновились. Кроме того, Израиль создал блокаду поставок гуманитарной помощи, отказываясь пропустить даже один грузовик с гуманитаркой или коммерческими товарами. Страна заявляет, что перекрыла въезд помощи, чтобы оказать давление на ХАМАС и освободить заложников. При этом ряд международных организаций обвинили Израиль в использовании голода в качестве орудия войны.
По словам источника CNN, сейчас официальные лица США и Израиля обсуждают механизм доставки помощи в Газу в обход ХАМАС. Он добавил, что объявление может быть сделано "в ближайшие дни".
Как пояснил представитель Госдепартамента, механизм доставки позволит поступать помощь палестинскому населению с гарантиями, что она не будет перенаправлена ХАМАС или "Исламским джихадом".
Издание отмечает, что число случаев острого недоверия среди детей в Газе стремительно растет, что является одним из явных признаков надвигающегося голода. По данным ООН, в марте было диагностировано около 3700 детей, что на 82% больше, чем в феврале.
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