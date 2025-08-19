UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Трамп сподівається на зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня, - Axios

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп розраховує, що зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна буде вже цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равида в соцмережі Х.

"Джерело, обізнане про ситуацію, повідомило, що є надія провести зустріч Путіна і Зеленського до кінця серпня", - пише він.

Оновлено о 02:00

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч між Путіним і Зеленським має відбутися протягом найближчих двох тижнів. Він додав, що місце зустрічі ще має бути узгоджене.

Що передувало

Нагадаємо, що в ніч з 18 на 19 серпня президент США Дональд Трамп провів переговори із Зеленським та європейськими лідерами щодо питання завершення війни. Зустріч відбулася після того, як у п'ятницю у президента США був саміт із Путіним.

Вже після сьогоднішній зустрічі в Білому домі Трамп анонсував, що говорив із главою Кремля, і додав, що розпочав підготовку зустрічі між Путіним і Зеленським, після якої відбудеться тристороння зустріч, у якій уже братиме участь і він.

"По завершенні зустрічей я зателефонував президенту Путіну і почав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським, місце проведення якої ще належить визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч, у якій візьмуть участь два президенти і я", - написав він.

Паралельно російським ЗМІ дав коментар помічник Путіна Юрій Ушаков. Він повідомив, що лідери обговорили можливість підвищити рівень переговорів з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд ТрампВійна в Україні