Трамп надеется на встречу Зеленского и Путина до конца августа, - Axios

Что предшествовало

Напомним, что в ночь с 18 на 19 августа президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами по вопросу завершения войны. Встреча состоялась после того, как в пятницу у президента США был саммит с Путиным.

Уже после сегодняшней встречи в Белом доме Трамп анонсировал, что говорил с главой Кремля, и добавил, что начал подготовку встречи между Путиным и Зеленским, после которой состоится трехсторонняя встреча, в которой будет уже участвовать и он.

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским, место проведения которой еще предстоит определить. После этой встречи состоится трехсторонняя встреча, в которой примут участие два президента и я", - написал он.

Параллельно российским СМИ дал комментарий помощник Путина Юрий Ушаков. Он сообщил, что лидеры обсудили возможность повысить уровень переговоров с Украиной.