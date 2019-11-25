Трамп сообщил об отставке главы ВМС США Спенсера

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер отправлен в отставку. Об этом Трамп написал в Twitter.

Также известно, что на его место будет выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.

"Служба министра ВМС Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и ответственность...Я выдвину адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта (на пост) нового министра ВМС. Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу", - написал Трамп в Twitter.

Уйти в отставку Спенсера попросил глава Пентагона Марк Эспер. Причина - якобы потеря доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане.

Отмечалось, что Эспер попросил об отставке Спенсера после того, как узнал, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера. За это он якобы гарантировал, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания. При этом позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.

Напомним, Трамп ранее сообщил, что инициированный Демократической партией США процесс импичмента не поддерживают 75% граждан Америки.

Также известно, что возможное расследование процедуры импичмента Трампа в Сенате может занять две недели.