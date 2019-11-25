Трамп повідомив про відставку голови ВМС США Спенсера

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що міністр Військово-морських сил США Річард Спенсер відправлений у відставку. Про це Трамп написав у Twitter.

Також відомо, що на його місце буде висунутий посол США в Норвегії адмірал Кен Брейтуейт.

"Служба міністра ВМС Річарда Спенсера була припинена міністром оборони Марком Есперо. Я дякую Річарду за його службу і відповідальність...Я висуну адмірала і нинішнього посла в Норвегії Кена Брейтуейта (на посаду) нового міністра ВМС. Людина великих досягнень і успіхів, я знаю, що Кен виконає приголомшливу роботу", - написав Трамп Twitter.

Піти у відставку Спенсера попросив глава Пентагону Марк Еспер. Причина - нібито втрата довіри на тлі справи спецназівця ВМС США Едварда Галлахера, якого звинувачували у військових злочинах в Афганістані.

Зазначалося, що Еспер попросив про відставку Спенсера після того, як дізнався, що міністр ВМС таємно пропонував співробітникам Білого дому не втручатися в справу проти Галлахера. За це він нібито гарантував, що спецназівець піде з ВМС із збереженням звання. При цьому позиція Спенсера з цього питання відрізнялася від тієї, яку він висловлював публічно.

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що ініційований Демократичною партією США процес імпічменту не підтримують 75% громадян Америки.

Також відомо, що можливе розслідування процедури імпічменту Трампа в Сенаті може зайняти два тижні.