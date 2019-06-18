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Трамп повідомив, коли почнеться процес депортації зі США нелегальних мігрантів

Новини » Суспільство    18.06.2019 - 06:28
Трамп повідомив, коли почнеться процес депортації зі США нелегальних мігрантів
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Наступного тижня митна і міграційна поліція розпочне перші депортації

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про початок процесу депортації з країни нелегальних мігрантів. Перші депортації стартують вже з наступного тижня, передає РБК-Україна із посиланням на Twitter американського президента.

За його словами, уже наступного тижня цим процесом займеться імміграційна і митна поліція США. Трамп додав, що "біженці будуть вислані так само швидко, як вони з’явилися у США".

"Поліція США почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли до Сполучених Штатів", - написав Трамп у Twitter.

Американський президент додав, що всі сторони, включаючи Мексику і Гватемалу, зацікавлені у вирішенні міграційної кризи, "на відміну від Демократичної партії США". На думку американського лідера, демократи не підтримують його у вирішенні міграційного питання.

Трамп повідомив, коли почнеться процес депортації зі США нелегальних мігрантів

Нагадаємо, раніше міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову. Тепер мінімальний термін утримання в депортаційній в'язниці становитиме три місяці.

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