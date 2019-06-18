Трамп повідомив, коли почнеться процес депортації зі США нелегальних мігрантів

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Наступного тижня митна і міграційна поліція розпочне перші депортації

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про початок процесу депортації з країни нелегальних мігрантів. Перші депортації стартують вже з наступного тижня, передає РБК-Україна із посиланням на Twitter американського президента.

За його словами, уже наступного тижня цим процесом займеться імміграційна і митна поліція США. Трамп додав, що "біженці будуть вислані так само швидко, як вони з’явилися у США".

"Поліція США почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли до Сполучених Штатів", - написав Трамп у Twitter.

Американський президент додав, що всі сторони, включаючи Мексику і Гватемалу, зацікавлені у вирішенні міграційної кризи, "на відміну від Демократичної партії США". На думку американського лідера, демократи не підтримують його у вирішенні міграційного питання.

Нагадаємо, раніше міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову. Тепер мінімальний термін утримання в депортаційній в'язниці становитиме три місяці.