Трамп сьогодні підпише указ про початок ліквідації Міністерства освіти США, - CNN

Нагадаємо, трохи більше тижня тому глава Міносвіти США Лінда Макмехон заявила, що було скорочено майже 50% штату агентства. У ЗМІ зазначали, що це був перший крок до закриття відомства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Департамент ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска, скоротив витрати Міністерства освіти США на більш ніж 900 млн доларів.

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