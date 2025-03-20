Трамп сегодня подпишет указ о начале ликвидации Министерства образование США, - CNN

Напомним, чуть более недели назад глава Минобразования США Линда Макмэхон заявила, что было сокращено почти 50% штата агентства. В СМИ отмечали, что это был первый шаг к закрытию ведомства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска, сократил расходы Министерства образования США на более чем 900 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.