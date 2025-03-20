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Трамп сегодня подпишет указ о начале ликвидации Министерства образование США, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп готов сегодня подписать указ о начале процесса роспуска Министерства образования Соединенных Штатов. Этот шаг станет началом выполнения главного предвыборного обещания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника издания, Трамп намерен сделать этот шаг во второй половине дня в Белом доме.

Также чиновник из администрации проинформировал, что хоть для полного закрытия Минобразования потребуется принятие закона Конгрессом, однако президент США поручил министру Линде Макмэхон предпринять "все необходимые шаги для содействия закрытию Министерства образования и возвращения полномочий в сфере образования штатам".

Напомним, чуть более недели назад глава Минобразования США Линда Макмэхон заявила, что было сокращено почти 50% штата агентства. В СМИ отмечали, что это был первый шаг к закрытию ведомства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE) под руководством Илона Маска, сократил расходы Министерства образования США на более чем 900 млн долларов.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп