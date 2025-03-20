Трамп сьогодні підпише указ про початок ліквідації Міністерства освіти США, - CNN

Президент США Дональд Трамп готовий сьогодні підписати указ про початок процесу розпуску Міністерства освіти Сполучених Штатів. Цей крок стане початком виконання головної передвиборчої обіцянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Також чиновник з адміністрації поінформував, що хоч для повного закриття Міносвіти знадобиться ухвалення закону Конгресом, однак президент США доручив міністерці Лінді Макмехон вжити "всіх необхідних кроків для сприяння закриття Міністерства освіти і повернення повноважень у сфері освіти штатам".

За словами джерела видання, Трамп має намір зробити цей крок у другій половині дня в Білому домі.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому глава Міносвіти США Лінда Макмехон заявила, що було скорочено майже 50% штату агентства. У ЗМІ зазначали, що це був перший крок до закриття відомства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Департамент ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом Ілона Маска, скоротив витрати Міністерства освіти США на більш ніж 900 млн доларів.

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