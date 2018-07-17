Трамп погодився з висновками спецслужб про втручання Росії у вибори

За словами Трапа, він довіряє установам США, а на конференції в Гельсінкі він обмовився

Президент США Дональд Трамп заявив, що приймає висновки американських спецслужб про те, що Росія втручалася в президентські вибори 2016 року. Про це повідомляє AP.

За словами Трапа, він довіряє установам США, а на конференції в Гельсінкі він обмовився.

Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, сказав, що він повністю вірить і підтримує розвідувальні служби США і приймає їх висновок про те, що Росія втрутилася у вибори.

Водночас він додав, що «дії РФ не вплинули на результати голосування», і його адміністрація буде діяти «агресивно», щоб захистити вибори у Конгрес у листопаді 2018 року.

Нагадаємо, що у США розглядають можливість введення нових санкції проти Росії.

Відзначимо, що вчора, 17 липня, у ході зустрічі із презилентом США Дональдом Трампом в Хельсінкі президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія не втручалась у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки у 2016 році.

Дональд Трамп за результатами зустрічі з Путіним заявив, що російська сторона виявила бажання "співпрацювати у розслідуванні".