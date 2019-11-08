Трамп не згоден на скасування мит з Китаєм

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Торговельна угода між США і Китаєм має відбутися в Америці

Президент США Дональд Трамп заявив, що не згоден скасувати мита на американські товари для Китаюя. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, він не готовий знизити раніше введені тарифи, незважаючи на повідомлення Китаю, про досягнуті домовленості. При цьому він зазначив, що Китай хоче скасування мит більше ніж США.

"Китай хотів би отримати скасування певних мит, а не повне скасування мита. Я не погодився ні з чим. Американські тарифи генерують мільярди доларів для скарбниці США. Я дуже щасливий прямо зараз", - сказав він.

Також президент США заявив, що торговельна угода з Китаєм, якщо вона буде завершена, буде підписана в Сполучених Штатах.

"Припускаючи, що ми отримаємо це може бути Айова або сільська місцевість або щось подібне. Це буде в нашій країні", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у міністерстві торгівлі Китаю заявили, що домовилися з США поетапно скасувати мита, введені під час багатомісячної торговельної війни.

Раніше повідомлялося, що підписання частині торговельної угоди було заплановано спочатку на 13 листопада, проте саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому планувалося укладення угоди, був скасований.