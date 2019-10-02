Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после запуска импичмента

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

После запуска процедуры импичмента Трамп привлек 125 млн долларов пожертвований на избирательную кампанию

Президент США Дональд Трамп привлек за третий квартал 2019 года 125 млн долларов пожертвований на избирательную кампанию, что стало рекордным показателем в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя избирательного штаба Трампа Брэда Парскейла в Twitter.

По сообщению Парскейла, эта сумма практически в два раза больше, чем удалось собрать Бараку Обаме в третьем квартале 2011 года, во время его второго баллотирования на пост президента США. Тогда Обаме удалось собрать 70 млн долларов.

"Огромный "улов" пожертвований в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала 125 млн долларов", - написал Парскейл.

Также сегодня была запущена масштабная рекламная кампания избирательным штабом Трампа, связанная с началом процедуры импичмента президента.

Напомним, накануне Палата представителей США начала процедуру расследования импичмента Дональда Трампа из-за возможного давления на Украину. По словам спикера Палаты Нэнси Пелоси, действия Трампа серьезно нарушили конституцию США.

Позже Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.