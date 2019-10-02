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Трамп зібрав рекордну суму пожертвувань після запуску імпічменту

Новини » В світі    02.10.2019 - 17:00
Трамп зібрав рекордну суму пожертвувань після запуску імпічменту
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Після запуску процедури імпічменту Трамп залучив 125 млн доларів пожертвувань на виборчу кампанію

Президент США Дональд Трамп привернув за третій квартал 2019 року 125 млн доларів пожертвувань на виборчу кампанію, що стало рекордним показником в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника виборчого штабу Трампа Бреда Парскейла Twitter.

За повідомленням Парскейла, ця сума практично в два рази більше, ніж вдалося зібрати Бараку Обамі у третьому кварталі 2011 року, під час його другого балотування на пост президента США. Тоді Обамі вдалося зібрати 70 млн доларів.

"Величезний "улов" пожертвувань в цьому кварталі. Кампанія Республіканської партії і Дональда Трампа зібрала 125 млн доларів", - написав Парскейл.

Трамп зібрав рекордну суму пожертвувань після запуску імпічменту

Також сьогодні була запущена масштабна рекламна кампанія виборчим штабом Трампа, пов'язана з початком процедури імпічменту президента.

Нагадаємо, напередодні Палата представників США почала процедуру розслідування імпічменту Дональда Трампа з-за можливого тиску на Україну. За словами спікера Палати Ненсі Пелосі, дії Трампа серйозно порушили конституцію США.

Пізніше Дональд Трамп розпорядився опублікувати стенограму телефонної розмови з Володимиром Зеленським, який відбувся в липні.

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