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Трамп заморозил военную помощь Украине по политическим мотивам, - сотрудница Пентагона

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Трамп распорядился заморозить помощь на сотни миллионов долларов, которая предназначалась для Украины

Администрация президента США Дональда Трапма на самом деле заморозила военную поддержку для Украины из-за политических мотивов. Этом подтвердила помощник секретаря министра обороны Лора Купер, которая отвечает за украинское, российское и евразийское направление, передает CNN.

В обмен Трамп хотел получить от украинской власти заявление о расследовании против семьи Байденов, сказала Купер. Информация об этом содержится в стенограмме выступления Купер на слушаниях в Палате представителей Конгресса в рамках расследования возможного импичмента президента США.

В выводах руководителей комитетов, ведущих расследование по импичменту, сказано, что, по словам Лоры Купер, Трамп через Офис управления и бюджета распорядился заморозить критически важную для Украины военную помощь на сотни миллионов долларов. При этом военные минобороны, отдельные представители Госдепартамента и других учреждений отговаривали Трампа от такого шага.

Купер также подтвердила, что у нее была встреча с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером 20 августа 2019 года. По данным Купер, он сказал, что в случае выступления украинской стороны с соответствующим заявлением о Байденах вопрос военной помощи будет размороженное.

Напомним, ранее советник американского президента Роберт О'Брайен прокомментировал предоставление военной помощи Украине. Он заявил, что Вашингтон не может обещать Киеву вечную военную поддержку.

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