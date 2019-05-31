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Трамп збирається ввести мита на мексиканські товари

Новини » Економіка    31.05.2019 - 03:11
Трамп збирається ввести мита на мексиканські товари
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Плануються полшины на рівні 5%

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що буде вводити мита на мексиканські товари у разі, якщо Мексика не наведе порядок на кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що мита будуть введені з 10 червня. Трамп повідомив, що мита будуть складати 5%.

Проте, якщо ситуація на кордоні не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

Нагадаємо, за даними економістів видання Bloomberg, ескалація торговельної війни США з Китаєм може обійтися світовій економіці в 600 млрд доларів. Так: введення нових, підвищених мит США на китайський імпорт може призвести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 млрд доларів. Передбачається, що до 2021 року негативний ефект від торговельної війни буде наростати, після чого очікується спад.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на 300 млрд доларів.

 

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