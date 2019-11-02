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Трамп зменшив квоту США на прийом біженців

Новини » Політика     02.11.2019 - 13:58
Трамп зменшив квоту США на прийом біженців
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Кількість прийнятим США біженців знизилося з 30 до 18 тис. осіб

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знизив квоту прийнятих у країні біженців до 18 тис. чоловік в 2020 фінансовому році (розпочнеться 1 жовтня 2019 року). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження Трампа.

Як наголошується, в нинішньому році США прийняли близько 30 тис. мігрантів.

"Прийом до 18 тис. біженців в Сполучені Штати протягом 2020 фінансового року виправданий гуманітарними міркуваннями або іншим чином відповідає національним інтересам", - йдеться в документі.

Також у документі прописано, які категорії біженців отримають певну кількість притулків.

США готові захистити 5 тис. осіб, яких переслідують за релігійними мотивами, 4 тис. громадян Іраку, які допомагали США і мають зв'язки з власниками американського громадянства.

З Сальвадору, Гватемали і Гондурасу зможуть отримати статус біженця 1,5 тис. осіб. Решта 7,5 тис. місць отримають біженці інших категорій.

Нагадаємо, Німеччина, Італія, Мальта і Франція домовилися про розподілі врятованих в море біженців. Вироблений на Мальті документ буде представлений в якості основи для можливого більш широкої угоди з розподілу біженців на наступній зустрічі глав МВС країн-членів ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна, президент Франції Емманюель Макрон і голова Ради міністрів Італії Джузеппе Конте закликали до створення механізму розподілу біженців в Євросоюзі (ЄС).

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампБіженці
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