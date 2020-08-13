Трамп змінить главу Пентагону в разі переобрання, - Bloomberg

Фото: Марк Еспер (flickr.com secdef)

Трамп не схвалює дії Еспера

Президент США Дональд Трамп планує змінити главу Пентагону Марка Еспера після виборів в листопаді. Сам Еспер намір піти незалежно від результатів виборів.

Про це пише Bloomberg.

Посилаючись на джерела, видання повідомляє, що Еспер планує сам піти незабаром.

Відзначається, що Трамп був розчарований тим, що Еспер, який зайняв свій пост в липні 2019 року, не зробив більше для його публічного захисту з ключових питань, включаючи повідомлення про те, що Росія заплатила бойовикам Талібану "нагороду" за вбивство американських військ в Афганістані .

Трамп також був обурений тим, що Еспер в червні публічно виступив проти ідеї використання діючої армії для стримування загальнонаціональних протестів проти расизму.

Офіційний представник Білого дому Джадд Дір заявив, что в даний час в адміністрації немає кадрових оголошень, і було б недоречно робити припущення про зміни після виборів або під час другого терміну ".

Чиновник, близький до Еспера, додав, що той має намір служити до тих пір, "поки Трамп цього хоче".

Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти США Джо Байден вибрав сенатора Камалу Харріс своїм кандидатом на пост віце-президента.

РБК-Україна писало, що кандидат в президенти США Джо Байден може перемогти чинну владу на виборах з ймовірністю 91%.