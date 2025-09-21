Трамп скорочує військову допомогу для Латвії, Литви та Естонії

Наприкінці серпня представники Пентагону на зустрічі з європейськими дипломатами заявили про плани обмежити підтримку у сфері безпеки Латвії, Литви та Естонії. Чиновник Девід Бейкер підкреслив, що Європі необхідно знизити залежність від США, а американські військові зосередять зусилля на захисті власної території.

Реакція Європи та можливі ризики

Європейські дипломати висловили побоювання, що ослаблення підтримки може бути сприйнято Кремлем як сигнал для посилення агресії. Останні інциденти, включно з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками та польотами МіГ-31 над Естонією, посилюють тривогу.

Білий дім і внутрішні пріоритети

Президент Дональд Трамп останніми тижнями дедалі більше зосереджується на внутрішніх питаннях, включно з боротьбою зі злочинністю, і менше бере участь у дипломатичних ініціативах. Деякі експерти вважають, що президент вирішив делегувати ініціативу союзникам, обмежуючись наданням мінімальної допомоги.

Оцінка експертів

Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, зазначає, що Трамп уникає активного втручання в міжнародні конфлікти, якщо не впевнений у поверненні політичного капіталу.

При цьому частина американської зброї продовжує надходити в Україну через ініціативу PURL, але аналітики побоюються, що м'яка реакція США на провокації Росії може спровокувати подальшу агресію з боку Кремля.

Скорочення допомоги країнам Балтії та зміщення фокусу США на внутрішні питання створюють додаткову невизначеність для регіональної безпеки. Європейські держави змушені шукати баланс між власними оборонними можливостями та надією на підтримку союзників.