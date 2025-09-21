Трамп сокращает военную помощь для Латвии, Литвы и Эстонии

В конце августа представители Пентагона на встрече с европейскими дипломатами заявили о планах ограничить поддержку в сфере безопасности Латвии, Литвы и Эстонии. Чиновник Дэвид Бейкер подчеркнул, что Европе необходимо снизить зависимость от США, а американские военные сосредоточат усилия на защите собственной территории.

Реакция Европы и возможные риски

Европейские дипломаты выразили опасения, что ослабление поддержки может быть воспринято Кремлем как сигнал для усиления агрессии. Последние инциденты, включая нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками и полеты Миг-31 над Эстонией, усиливают тревогу.

Белый дом и внутренние приоритеты

Президент Дональд Трамп в последние недели все больше сосредоточен на внутренних вопросах, включая борьбу с преступностью, и меньше участвует в дипломатических инициативах. Некоторые эксперты считают, что президент решил делегировать инициативу союзникам, ограничиваясь предоставлением минимальной помощи.

Оценка экспертов

Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, отмечает, что Трамп избегает активного вмешательства в международные конфликты, если не уверен в возврате политического капитала.

При этом часть американского оружия продолжает поступать в Украину через инициативу PURL, но аналитики опасаются, что мягкая реакция США на провокации России может спровоцировать дальнейшую агрессию со стороны Кремля.

Сокращение помощи странам Балтии и смещение фокуса США на внутренние вопросы создают дополнительную неопределенность для региональной безопасности. Европейские государства вынуждены искать баланс между собственными оборонными возможностями и надеждой на поддержку союзников.