Трамп скликає Раду миру, щоб відправити війська в Газу

Президент США Дональд Трамп анонсував, що 19 лютого у Вашингтоні відбудеться саміт Ради миру. На зустрічі оголосять низку рішень щодо Гази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Truth Social.
У своїй публікації президент підкреслив, що Рада миру має необмежений потенціал. Далі він описав, як пройшов шлях від представлення плану про завершення війни в Газі до моменту створення ради, після чого оголосив плани на наступний тиждень.
"19 лютого 2026 року я знову зберуся з членами Ради миру в Інституті миру імені Дональда Дж. Трампа у Вашингтоні, округ Колумбія", - написав Трамп.
Він анонсував, що на цій зустрічі буде оголошено, яку суму виділять на відновлення Гази, а також скажуть про рішення щодо відправки військ.
"Ми оголосимо, що держави-члени виділили понад 5 млрд доларів на гуманітарні та відновлювальні роботи в Газі і направили тисячі військовослужбовців... для підтримки безпеки та миру для жителів Гази", - повідомив лідер США.
Також Трамп наголосив, що вкрай важливо, щоб ХАМАС виконав своє зобов'язання щодо повної та негайної демілітаризації.
Резюмуючи президент США сказав, що Рада миру "виявиться найбільш значущим міжнародним органом в історії", додавши, що для нього честь бути її головою.
Нагадаємо, кілька тижнів тому видання Axios повідомило, що Білий дім хоче використати зустріч Ради миру 19 лютого для реалізації другого етапу угоди про припинення вогню в Газі та збору коштів на відновлення.
Що ж стосується самої ради, то 22 січня Трамп провів церемонію її створення, на яку прийшли представники менше ніж 20 країн. При цьому серед них не було жодного великого західного союзника Вашингтона.
Спочатку передбачалося, що Рада миру має контролювати відновлення Гази після війни між ХАМАСом та Ізраїлем, проте статут не обмежує її діяльність тільки цим регіоном. За словами Трампа, прагнення ради - сприяти миру в ширшому сенсі.