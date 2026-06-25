США офіційно стали на бік України, - Макрон

За словами Макрона, ідеться про чотири ключові напрямки, у яких США тепер офіційно стоять разом з європейськими партнерами та Україною.

"Щодо України, Сполучені Штати вперше схвалили текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником, а стоять разом з нами у питанні підтримки територіальної цілісності України, надання військової допомоги, енергетичної підтримки та санкцій проти Росії", - заявив президент Франції.