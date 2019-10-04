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Трамп був скептично налаштований до зустрічі з Зеленським, - Волкер

Новини » Політика    04.10.2019 - 20:14
Трамп був скептично налаштований до зустрічі з Зеленським, - Волкер
Фото: Курт Волкер (УНІАН)

Трамп також вважав Україну корумпованою країною

Екс-спецпредставник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер під час свідчень в Конгресі заявив, що президент Дональд Трамп не хотів зустрічатися з його українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання BuzzFeed, яке опублікувало ремарки показань Волкера.

Волкер сказав в Конгресі, що він зустрівся з Трампом у травні і запропонував американському лідерові запросити Зеленського в Білий дім, стверджуючи при цьому, що новий український президент може допомогти подолати корупцію в країні. Але, за словами Волкера, Трамп тоді був "дуже скептично" налаштований до Зеленському.

"Він сказав, що Україна - корумпована країна, повна "жахливих людей". Він сказав, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані", - сказав Волкер.

Він також додав, що незважаючи на позитивні новини і рекомендації, які опублікували офіційні особи США про новому українському президентові, Трамп глибоко укорінився негативним поглядом на Україну.

"Він, очевидно, отримував іншу інформацію з інших джерел, включаючи мера Джуліані, яка була більш негативною, що змусило його зберегти цей негативний погляд", - зазначив Вокер.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не хотів би давати гроші корумпованій країні, маючи на увазі Україну. Крім того, американський президент заблокував виділення військової допомоги Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що Волкер радив Джуліані обережно ставитися до інформації українських джерел в розслідуванні щодо Байденів.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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