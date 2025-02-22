Трамп назвав дату наступного раунду переговорів із РФ у Саудівській Аравії, - Euronews

Як пише видання, Трамп анонсував новий етап переговорів про припинення вогню в Україні між делегаціями США і РФ у заяві, опублікованій громадською мережею C-Span.

За словами Трампа, переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, за тиждень після першого раунду, який відбувся в тому ж місті минулого вівторка.

Видання також нагадує, що після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони загалом домовилися про досягнення трьох цілей.

відновити штатний розклад своїх посольств у Вашингтоні та Москві;

створити групу високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України;

а також вивчити можливості тісніших відносин та економічного співробітництва.

Водночас він наголосив, що переговори, в яких узяли участь його російський колега Сергій Лавров та інші високопоставлені російські чиновники, поклали початок діалогу і що попереду ще велика робота.

Euronews також зазначає, що перший раунд переговорів в Ер-Ріяді спонукав європейських союзників згуртуватися навколо президента України Володимира Зеленського, який занепокоєний передбачуваним поворотом Трампа в бік Москви і побоюється, що переговори відбуватимуться без прямої участі України і на користь Росії.