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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп назвал дату следующего раунда переговоров с РФ в Саудовской Аравии, - Euronews

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по Украине с российскими дипломатами. Он состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как пишет издание, Трамп анонсировал новый этап переговоров о прекращении огня в Украину между делегациями США и РФ в заявлении, опубликованном общественной сетью C-Span.

По словам Трампа, переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда, который состоялся в том же городе в прошедший вторник.

Издание также напоминает, что после встречи госсекретарь США Марко Рубио о заявил, что стороны в целом договорились о достижении трех целей.

  • восстановить штатное расписание своих посольств в Вашингтоне и Москве;
  • создать группу высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине;
  • а также изучить возможности более тесных отношений и экономического сотрудничества.

При этом он подчеркнул, что переговоры, в которых приняли участие его российский коллега Сергей Лавров и другие высокопоставленные российские чиновники, положили начало диалогу и что предстоит проделать еще большую работу.

Euronews также отмечает, что первый раунд переговоров в Эр-Рияде побудил европейских союзников сплотиться вокруг президента Украины Владимира Зеленского, обеспокоенного предполагаемым поворотом Трампа в сторону Москвы и опасающегося, что переговоры будут проходить без прямого участия Украины и в пользу России.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожает Украине последствиями в случае не подписания Киевом соглашения о предоставлении Штатам доступа к украинским ископаемым. Он предвещает, что если этого не случится, то Украина будет иметь "много проблем".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияДональд ТрампМирные переговоры