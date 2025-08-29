Трамп скасував охорону колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс

Президент США Дональд Трамп скасував охорону Секретної служби для колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно з копією листа, з якою ознайомилося CNN, президент Трамп скасував захист Камали Гарріс від Секретної служби.
Зауважимо, що колишні президенти в США отримують довічну охорону Секретної служби, а Гарріс, як колишня віцепрезидентка, отримала шість місяців захисту після звільнення з посади, згідно з федеральним законом.
Цей період закінчився 21 липня, однак, за словами кількох джерел, знайомих з нерозголошеною домовленістю, її захист було продовжено ще на рік директивою (яка досі не була оприлюднена), підписаною тодішнім президентом Джо Байденом незадовго до звільнення з посади.
Саме це розпорядження Трамп і скасував у своєму листі під назвою "Меморандум для Міністра внутрішньої безпеки".
Примітно, що припинення Трампом захисту Гарріс відбувається на тлі того, як вона незабаром вирушає у гучний книжковий тур по кількох містах, присвячений виходу її нових мемуарів "107 днів" про її коротку президентську кампанію.
Очікується, що це приверне до неї більше уваги громадськості, ніж з моменту звільнення з посади, протягом якого вона відвідала лише кілька публічних заходів.
Президенти та кандидати в президенти в США стикаються з частими загрозами безпеці. Зокрема під час президентської кампанії Трампа минулого року на нього було здійснено два замахи.
За словами людей, знайомих зі службою безпеки, Гарріс зіткнулася з особливими проблемами безпеки, враховуючи, що вона була першою жінкою та першою темношкірою жінкою на цій посаді.
Зауважимо, що окрім Гарріс, агенти наразі забезпечують безпеку екс-президентів Барака Обами, Джо Байдена і Джорджа Буша-молодшого. Це стало обтяжувальною частиною при підготовці саміту президента Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.
Варто додати й те, що на початку цього місяця колишня віцепрезидент США Камала Гарріс оголосила, що бере перерву в політичній діяльності, адже "не хоче повертатися у зламану систему".