Трамп не скасував мита: Японія однією з перших спробувала домовитися зі США

Як пише ЗМІ, Аказава зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, після чого провів торговельні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і торговим представником Джеймісоном Гріром.

Переговори не призвели до негайного скасування мит, проте ведеться підготовка до другого раунду переговорів, який відбудеться наприкінці квітня.

Аказава утримався від коментарів, чи обговорювали питання безпеки та нетарифні бар'єри, однак сказав, що обидві сторони налаштовані продовжувати переговори.

Він додав, що дата наступної зустрічі поки що не визначена, але Вашингтон, найімовірніше, має намір укласти угоду до закінчення 90% відстрочки "взаємних мит".

Водночас сам Трамп заявив у соцмережах, що учасники переговорів домоглися "великого прогресу".

"Велика частина тільки зустрітися з японською делегацією з торгівлі. Великий прогрес!", написав він у соцмережі Truth Social після зустрічі.