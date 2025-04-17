Трамп не отменил пошлины: Япония одной из первых попыталась договориться с США

Между США и Японией состоялись переговоры по пошлинам с целью скорейшего достижения соглашения по их отмене. Однако результатов пока нет.
Об этом заявил министр экономического развития Японии Рёсэй Аказава, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.
Как пишет СМИ, Аказава встретился с президентом США Дональдом Трампом, после чего провел торговые переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем Джеймисоном Гриром.
Переговоры не привели к немедленной отмене пошлин, однако ведется подготовка ко второму раунду переговоров, который состоится в конце апреля.
Аказава воздержался от комментариев, обсуждались ли вопросы безопасности и нетарифные барьеры, однако сказал, что обе стороны настроены продолжать переговоры.
Он добавил, что дата следующей встречи пока не определена, но Вашингтон, по всей видимости, намерен заключить сделку до окончания 90% отсрочки "взаимных пошлин".
При этом сам Трамп заявил в соцсетях, что переговорщики добились "большого прогресса".
"Большая часть только встретиться с японский делегацией по торговле. Большой прогресс!", написал он в соцсети Truth Social после встречи.
Отметим, что Япония стала одной из первых стран, официально начавших переговоры об отмене пошлин.
Несмотря на неоднократные просьбы Токио предоставить освобождение, Трамп уже ввел 25% пошлину на сталь, алюминий и автомобили.
Также глава Белого дома ввел вышеупомянутые "взаимные пошлины" для торговых партнеров США, прежде чем приостановить их на 90 дней. Изначально на Японию был наложен 24% тариф, но после отсрочки базовый тариф в размере 10% остается в силе.
Напомним, вчера Bloomberg писало, что торговый спор между США и Европейским союзом обостряется. Переговоры по перспективе отмены пошлин не дали ожидаемого результата. В частности, представители администрация Трампа дали понять, что Соединенные Штаты не планируют отменять большинство пошлин, введеных против ЕС.
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