Трамп не отменил пошлины: Япония одной из первых попыталась договориться с США

Как пишет СМИ, Аказава встретился с президентом США Дональдом Трампом, после чего провел торговые переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом и торговым представителем Джеймисоном Гриром.

Переговоры не привели к немедленной отмене пошлин, однако ведется подготовка ко второму раунду переговоров, который состоится в конце апреля.

Аказава воздержался от комментариев, обсуждались ли вопросы безопасности и нетарифные барьеры, однако сказал, что обе стороны настроены продолжать переговоры.

Он добавил, что дата следующей встречи пока не определена, но Вашингтон, по всей видимости, намерен заключить сделку до окончания 90% отсрочки "взаимных пошлин".

При этом сам Трамп заявил в соцсетях, что переговорщики добились "большого прогресса".

"Большая часть только встретиться с японский делегацией по торговле. Большой прогресс!", написал он в соцсети Truth Social после встречи.