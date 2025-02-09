Трамп скасував доступи до секретної інформації для Блінкена і Саллівана, - Reuters

Як зазначає видання, цей крок був зроблений через день після того, як Трамп заявив, що скасував доступ до секретної інформації для свого попередника Джо Байдена, припинивши його доступ до щоденних брифінгів розвідки.

Трамп також скасував доступ до секретної інформації для заступника генерального прокурора Байдена Лізи Монако, яка допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції на напади прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Трамп також зняв допуски з генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, обидва вели справи проти нього.

"Хоча відкликання може не мати негайного впливу, це ще одна ознака зростаючого розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги від розвідки, щоб вони могли консультувати чинних президентів щодо нацбезпеки та зовнішньої політики", - зазначають журналісти.