Трамп скасував доступи до секретної інформації для Блінкена і Саллівана, - Reuters

Президент США Дональд Трамп доступ до секретної інформації для екс-держсекретаря Ентоні Блінкена. Таке ж рішення він прийняв і стосовно колишнього радника з нацбезпеки Джейка Саллівана.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначає видання, цей крок був зроблений через день після того, як Трамп заявив, що скасував доступ до секретної інформації для свого попередника Джо Байдена, припинивши його доступ до щоденних брифінгів розвідки.
Трамп також скасував доступ до секретної інформації для заступника генерального прокурора Байдена Лізи Монако, яка допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції на напади прихильників Трампа на Капітолій США 6 січня 2021 року.
Трамп також зняв допуски з генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, обидва вели справи проти нього.
"Хоча відкликання може не мати негайного впливу, це ще одна ознака зростаючого розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги від розвідки, щоб вони могли консультувати чинних президентів щодо нацбезпеки та зовнішньої політики", - зазначають журналісти.
До цього міністр оборони США Піт Хегсет минулого місяця скасував особисту безпеку та доступ до секретної інформації для Марка Міллі, генерала армії у відставці та колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів.
Міллі, який обіймав посаду верховного військового офіцера США під час першого президентського терміну Трампа, став його головним критиком після виходу у відставку у 2023 році під час адміністрації Байдена.
Також 8 лютого Трамп анулював допуск до секретних даних екс-президенту США Джо Байдену. Нагадаємо, у 2021 році Байден також скасовував доступ до секретної інформації для Трампа, який тоді був колишнім президентом.
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