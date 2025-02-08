Трамп заявив, що скасував Байдену допуск до секретної інформації

Президент США Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену. Він вважає, що в експрезидента проблеми з пам'яттю і йому не можна довіряти конфідеціальну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі Truth Social.

"Джо Байдену немає необхідності продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо допуски Джо Байдена до секретної інформації та припиняємо його щоденні розвідувальні брифінги.", - написав Трамп.

За словами чинного президента, Байден "створив прецедент" 2021 року, коли доручив Розвідувальній спільноті припинити доступ самому Трампу до інформації про національну безпеку.

Трамп посилаючись на звіт спеціального прокурора Роберта Хура заявив, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки" йому не можна довіряти секретну інформацію.

"Я завжди захищатиму нашу національну безпеку - ДЖО, ТИ ЗВІЛЬНЕНО. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВО ВЕЛИКОЮ!", - резюмував Трамп.