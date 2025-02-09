Трамп отменил доступы к секретной информации для Блинкена и Салливана, - Reuters

Как отмечает издание, этот шаг был сделан через день после того, как Трамп заявил, что отменил доступ к секретной информации для своего предшественника Джо Байдена, прекратив его доступ к ежедневным брифингам разведки.

Трамп также отменил доступ к секретной информации для заместителя генерального прокурора Байдена Лизы Монако, которая помогала координировать реакцию Министерства юстиции на нападения сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года.

Трамп также снял допуски с генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, оба вели дела против него.

"Хотя отзыв может не иметь немедленного воздействия, это еще один признак растущего раскола в Вашингтоне. Бывшие президенты США традиционно получали брифинги от разведки, чтобы они могли консультировать действующих президентов по нацбезопасности и внешней политике", - отмечают журналисты.