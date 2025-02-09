Трамп отменил доступы к секретной информации для Блинкена и Салливана, - Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил доступ к секретной информации для экс-госсекретаря Энтони Блинкена. Такое же решение он принял и в отношении бывшего советника по нацбезопасности Джейка Салливана.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, этот шаг был сделан через день после того, как Трамп заявил, что отменил доступ к секретной информации для своего предшественника Джо Байдена, прекратив его доступ к ежедневным брифингам разведки.
Трамп также отменил доступ к секретной информации для заместителя генерального прокурора Байдена Лизы Монако, которая помогала координировать реакцию Министерства юстиции на нападения сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года.
Трамп также снял допуски с генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, оба вели дела против него.
"Хотя отзыв может не иметь немедленного воздействия, это еще один признак растущего раскола в Вашингтоне. Бывшие президенты США традиционно получали брифинги от разведки, чтобы они могли консультировать действующих президентов по нацбезопасности и внешней политике", - отмечают журналисты.
До этого министр обороны США Пит Хегсет в прошлом месяце отменил личную безопасность и доступ к секретной информации для Марка Милли, генерала армии в отставке и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Милли, который занимал должность верховного военного офицера США во время первого президентского срока Трампа, стал его главным критиком после выхода в отставку в 2023 году во время администрации Байдена.
Также 8 февраля Трамп аннулировал допуск к секретным данным экс-президенту США Джо Байдену. Напомним, в 2021 году Байден также отменял доступ к секретной информации для Трампа, который тогда был бывшим президентом.
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