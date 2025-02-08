Трамп заявил, что отменил Байдену допуск к секретной информации
Президент США Дональд Трамп аннулировал допуск к секретным данным своему предшественнику Джо Байдену. Он считает, что у экс-президента проблемы с памятью и ему нельзя доверять конфидециальную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.
"Джо Байдену нет необходимости продолжать получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные разведывательные брифинги.", - написал Трамп.
По словам действующего президента, Байден "создал прецедент" в 2021 году, когда поручил Разведывательному сообществу прекратить доступ самому Трампу к информации о национальной безопасности.
Трамп ссылаясь на отчет специального прокурора Роберта Хура заявил, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в "лучшие годы" ему нельзя доверять секретную информацию.
"Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность - ДЖО, ТЫ УВОЛЕН. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!", - резюмировал Трамп.
Первые действия Трампа на посту президента США
Напомним, что в первые дни своего президентства Трамп отменил ряд указов и законов, принятых во времена Байдена. В частности, президент установил отсрочку на 75 дней по запрету ТикТок в США, которая предусматривается законом, принятым во время каденции Байдена.
Также был отменен указ Байдена от 2021 года, который предусматривал, что к 2030 году половина всех новых автомобилей, продаваемых в США, будут электрическими. Кроме того, отменено ряд других решений.
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