Трамп скасує заморозку постачання Ізраїлю потужних бомб, - ЗМІ

Надання ізраїльській стороні таких 2000-фунтових бомб було раніше заморожене адміністрацією минулого президента США Джо Байдена.

Про наміри Трампа скасувати паузу по поставках даного виду озброєння розповів 20 січня в інтерв'ю ізраїльський посол Майк Герцог у Вашингтоні.

Крім того, очікується, що новий президент США також скасує санкції, введені адміністрацією Байдена щодо ізраїльських поселенців, звинувачених у насильницьких нападах на палестинців на окупованому Західному березі Йордану, розповів ізраїльський дипломат у Штатах.

Пауза з постачанням 2000-фунтових бомб Ізраїлю

Нагадаємо, у травні 2024 року стало відомо, що США призупинили постачання певних боєприпасів для армії Ізраїлю. Це сталося вперше з жовтня 2023-го, коли бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю.

Пізніше адміністрація Байдена уточнила, що була призупинена поставка Ізраїлю 2000-фунтових бомб. Тоді у президента США пояснили таке рішення занепокоєнням щодо впливу, який такі бомби можуть мати при застосуваннях у густонаселених районах Сектора Газа.

Річ у тім, що одна бомба вагою майже 910 кг може пробити товстий бетон і метал, створюючи великий радіус ураження.

При цьому американські чиновники запевнили, що усі інші поставки зброї від США для Ізраїля тривали у звичайному режимі.