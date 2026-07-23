Трамп схвалив ядерну угоду з Ер-Ріядом: чи з'явиться у саудитів бомба

Угода розрахована на 30 років, й американські компанії нададуть Ер-Ріяду технології та досвід. Це необхідно для розвитку саудівської атомної програми.

Білий дім планує направити документ до Конгресу одразу після публікації, і навряд чи з прийняттям документа будуть проблеми — голосів критиків точно не вистачить.

Раніше адміністрація Трампа зволікала з цим рішенням. Причиною були побоювання щодо конфлікту з Іраном. Також існував ризик блокування угоди законодавцями.

Ризики та контроль за технологіями

Будь-яка передача ядерних технологій Ер-Ріяду викликає суперечки. Можливість самостійно збагачувати паливо відкриває шлях до створення зброї, а це може дестабілізувати весь Близький Схід.

Тому процес впровадження технологій буде поетапним:

спільна команда США та Саудівської Аравії перевірить комерційну вигоду;

американські фахівці збудують об'єкт самостійно;

конфіденційні технології не передаватимуть королівству на першому етапі;

Ер-Ріяду заборонено розробляти власні методи збагачення протягом десяти років.

Також діє заборона на закупівлю аналогічних технологій у третіх країн. Угода містить обмеження щодо перевірок, і це вже викликає скепсис в американських законодавців.

Чому Ер-Ріяд відмовився від "золотого стандарту"

Саудівська Аравія не підписуватиме Додатковий протокол з МАГАТЕ. Причина відмови криється у релігійних та політичних питаннях: саудівці побоюються, що міжнародні інспектори отримають доступ до палаців або священного міста Мекка.

Натомість сторони погодили двосторонні гарантії. Вони нагадують типовий протокол, але не містять пунктів, які дратують Ер-Ріяд. Тепер умови має ратифікувати Рада керівників МАГАТЕ.

Трамп - за, але Ізраїль - проти

Єрусалим традиційно виступає проти доступу арабських країн до ядерних циклів. Проте зараз дуже складна та незрозуміла ситуація з Іраном і його ядерною програмою, попри тиск США.

Тому позиція Ер-Ріяда залишається жорсткою: кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман раніше пообіцяв, що королівство створить власну ядерну зброю, якщо її отримає Тегеран.