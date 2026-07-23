Трамп одобрил ядерное соглашение с Эр-Риядом: появится ли у саудитов бомба

Дональд Трамп одобрил ядерное соглашение с Саудовской Аравией на 30 лет. Королевство сможет обогащать уран без принятия "золотого стандарта" надзора МАГАТЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Wall Street Journal.
Соглашение рассчитано на 30 лет, и американские компании предоставят Эр-Рияду технологии и опыт. Это нужно для развития саудовской атомной программы.
Белый дом планирует направить документ в Конгресс сразу после публикации, и вряд ли с принятием документа будут проблемы — голосов критиков точно не хватит.
Ранее администрация Трампа медлила с этим решением. Причиной были опасения по поводу конфликта с Ираном. Также существовал риск блокирования соглашения законодателями.
Любая передача ядерных технологий Эр-Рияду вызывает споры. Возможность самостоятельно обогащать топливо открывает путь к созданию оружия, что может дестабилизировать весь Ближний Восток.
Поэтому процесс внедрения технологий будет поэтапным:
Также действует запрет на закупку аналогичных технологий у третьих стран. Соглашение содержит ограничения по поводу проверок, и это уже вызывает скепсис у американских законодателей.
Саудовская Аравия не будет подписывать Дополнительный протокол по МАГАТЭ. Причина отказа кроется в религиозных и политических вопросах: саудовцы опасаются, что международные инспекторы получат доступ к дворцам или к священному городу Мекка.
Стороны согласовали двусторонние гарантии. Они напоминают типичный протокол, но не содержат пунктов, раздражающих Эр-Рияд. Теперь условия должен ратифицировать Совет руководителей МАГАТЭ.
Иерусалим традиционно выступает против доступа арабских стран к ядерным циклам. Однако сейчас очень сложная и непонятная ситуация с Ираном и его ядерной программой, несмотря на давление США.
Поэтому позиция Эр-Рияда остается жесткой: кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ранее пообещал, что королевство создаст собственное ядерное оружие, если его получит Тегеран.
Мы уже сообщали, что Администрация Трампа согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без стандартных международных гарантий нераспространения. На том этапе документ ждал подписи Трампа.
Напомним, сближение со странами Персидского залива стало ключевой целью администрации Трампа. Еще в прошлом году он объявил о соглашениях с ОАЭ более чем на 200 миллиардов долларов во время своего визита в регион.