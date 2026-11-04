Трамп шукає заміну Гегсету після поразки республіканців на виборах, - CBS News

Трамп обмірковує відставку Гегсета

Джерела видання зазначили, що президент США Дональд Трамп телефонував своїм радникам з приводу того, чи варто Гегсету піти з посади.

Проте деякі помічники Білого дому мають інші прогнози. Вони передбачають, що частина провини за програші республіканців буде покладена на адмірала Бреда Купера, голову Центрального командування США, та голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Відомо, що обидва топ-військові відіграли важливу роль у керівництві війною проти Ірану.



Інші джерела повідомили, що президент ще не вирішив замінити Гегсета. До виборів демократи вже намагалися оголосити імпічмент Гегсету. Тож ймовірність цих спроб може зрости, оскільки демократи мають переважну більшість в обох палатах, пише видання.

Хто замінить Гегсета

Одне джерело повідомило CBS News, що губернатор Флориди від Республіканської партії Рон ДеСантіс розглядається як можлива заміна Гегсета. ДеСантіс може обійняти посаду, коли його термін повноважень губернатора закінчиться 5 січня.

Реакція Білого дому

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила виданню, що Трамп "повністю довіряє міністру Гегсету". У своїй заяві Келлі також високо оцінила військові операції в Ірані та Венесуелі і зусилля міністра, спрямовані на зміну пріоритету Пентагону Байденом "DEI та ідеології "пробуджених".