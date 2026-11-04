Трамп шукає заміну Гегсету після поразки республіканців на виборах, - CBS News

Нищівна поразка республіканців на проміжних виборах може призвести до гучних відставок. Одним з варіантів є заміна міністра оборони США Піта Гегсета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Джерела видання зазначили, що президент США Дональд Трамп телефонував своїм радникам з приводу того, чи варто Гегсету піти з посади.
Проте деякі помічники Білого дому мають інші прогнози. Вони передбачають, що частина провини за програші республіканців буде покладена на адмірала Бреда Купера, голову Центрального командування США, та голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.
Відомо, що обидва топ-військові відіграли важливу роль у керівництві війною проти Ірану.
Інші джерела повідомили, що президент ще не вирішив замінити Гегсета. До виборів демократи вже намагалися оголосити імпічмент Гегсету. Тож ймовірність цих спроб може зрости, оскільки демократи мають переважну більшість в обох палатах, пише видання.
Одне джерело повідомило CBS News, що губернатор Флориди від Республіканської партії Рон ДеСантіс розглядається як можлива заміна Гегсета. ДеСантіс може обійняти посаду, коли його термін повноважень губернатора закінчиться 5 січня.
Речниця Білого дому Анна Келлі заявила виданню, що Трамп "повністю довіряє міністру Гегсету". У своїй заяві Келлі також високо оцінила військові операції в Ірані та Венесуелі і зусилля міністра, спрямовані на зміну пріоритету Пентагону Байденом "DEI та ідеології "пробуджених".
Раніше РБК-Україна писало, що демократи отримали повний контроль над Конгресом США. Станом на зараз вони взяли більшість місць як у Сенаті, так і в Палаті представників.
За даними CNN, у Палаті представників демократи вже мають 227 місць, для більшості було достатньо 218. У республіканців - 134 місця.
Крім того, Трамп визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами.
Водночас він вважає, що республіканці точно перемогли б, якби він брав участь у виборах.