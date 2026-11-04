Трамп ищет замену Хегсету после поражения республиканцев на выборах, - CBS News

Трамп обдумывает отставку Хегсета

Источники издания отметили, что президент США Дональд Трамп звонил по телефону своим советникам по поводу того, стоит ли Хегсету уйти с должности.

Однако у некоторых помощников Белого дома есть другие прогнозы. Они предполагают, что часть вины за проигрыши республикацев будет возложена на адмирала Брэда Купера, главу Центрального командования США, и главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

Известно, что оба топ-военных сыграли важную роль в руководстве войной против Ирана.



Остальные источники сообщили, что президент еще не решил заменить Хегсета. До выборов демократы уже пытались объявить импичмент министру обороны. Так что вероятность этих попыток может возрасти, поскольку демократы имеют подавляющее большинство в обеих палатах, пишет издание.

Кто заменит Хегсета

Один источник сообщил CBS News, что губернатор Флориды от Республиканской партии Рон ДеСантис рассматривается как возможная замена Хегсета. ДеСантис может вступить в должность, когда его срок полномочий губернатора истечет 5 января.

Реакция Белого дома

Представитель Белого дома Анна Келли заявила изданию, что Трамп "полностью доверяет министру Хегсету". В своем заявлении Келли также высоко оценила военные операции в Иране и Венесуэле и усилия министра, направленные на изменение приоритета Пентагона Байденом "DEI и идеологии пробужденных".