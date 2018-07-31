Трамп: змова не є злочином

Разом з тим Трамп заперечує факт змови в історії з виборами президента США в 2016 році

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що "змова не є злочином". Про це президент США написав у своєму Twitter.

Американський лідер зазначає, що змова - не злочин, однак заперечує факт змови в історії з виборами президента США в 2016 році.

"Змова не є злочином, але це не має значення, тому що ніякої змови не було (хіба що з боку продажної Хілларі і демократів)!" - заявив глава США.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Трамп заявив про наявність конфлікту інтересів у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання президентські вибори в 2016 році. Президент США вважає, що Мюллер призначає у свою команду "злих демократів", які працювали на Хілларі Клінтон і Барака Обаму.

Відзначимо, в результаті роботи Мюллера, Полу Манафорту, який деякий час очолював штаб Трампа, пред'явили звинувачення у приховуванні доходів від роботи в інтересах колишнього президента Віктора Януковича.

Додамо, що Трамп стурбований тим, що Росія може спробувати вплинути на майбутні вибори в США на користь Демократичної партії. Адже, як підкреслив глава США, ще жоден з президентів не ставився до РФ жорсткіше нього.