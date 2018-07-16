Трамп: сегодняшняя встреча только начало долгого процесса

Президент США отметил, что отношения между странами "никогда не были хуже, чем сейчас"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодняшняя встреча с президентом России Владимиром Путиным является только началом долгого процесса. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодняшняя встреча - только начало долгого процесса. Мы делаем первые шаги к лучшему будущему, где есть сильный диалог. Наша встреча продолжает давнюю традицию дипломатических связей. Это будет очень конструктивный день. Будут частые встречи в будущем и я надеюсь, что мы решим все проблемы, которые сегодня обсуждались", - сообщил Трамп.

Президент США отметил, что отношения между странами "никогда не были хуже, чем сейчас".

"Впрочем, это изменится. И это изменилось за эти 4 часа. Было бы легче политически отказаться от встречи, но это бы ничего не дало. Как президент я могу принимать политрешения независимо от точки зрения СМИ или демократов, которые препятствуют этому. Я бы лучше принял политриск, чтобы получить мир, чем рисковать миром, ради политических выгод", - сказал Трамп.

Напомним, сегодня в Хельсинки состоялась встреча Трампа и Путина.

15 июля в Хельсинки начались акции протестов накануне саммита Путина и Трампа, в частности, и в поддержку Украины.