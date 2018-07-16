Трамп: сьогоднішня зустріч тільки початок довгого процесу

Президент США зазначив, що стосунки між країнами "ніколи не були гіршими, ніж зараз"

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогоднішня зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним є тільки початком довгого процесу. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Сьогоднішня зустріч - тільки початок довгого процесу. Ми робимо перші кроки до кращого майбутнього, де є сильний діалог. Наша зустріч продовжує давню традицію дипломатичних зв’язків. Це буд дуже конструктивний день. Будуть часті зустрічі в майбутньому і я сподіваюся, що ми вирішимо всі проблеми, які сьогодні обговорювалися", - повідомив Трамп.

Президент США зазначив, що стосунки між країнами "ніколи не були гіршими, ніж зараз".

"Втім, це зміниться. І це змінилося за ці 4 години. Було б легше політично відмовитися від зустрічі, але це б нічого не дало. Як президент я можу приймати політрішення незалежно від точки зору ЗМІ чи демократів, які перешкоджають цьому. Я б краще прийняв політризик, щоб отримати мир, чим ризикувати миром, задля політичних вигод", - сказав Трамп.

Нагадаємо, сьогодні в Гельсінкі відбулася зустріч Трампа і Путіна.

15 липня у Гельсінкі почалися акції протестів напередодні саміту Путіна і Трампа, зокрема, і в підтримку України.