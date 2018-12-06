Трамп вважає, що розслідування втручання РФ у вибори президента псує його рейтинги

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп вважає, що без розслідування його рейтинг становив би 75%

Президент США Дональд Трамп вважає, що рейтинги його підтримки є штучно заниженими через тривале "російське" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

"Без шахрайського "полювання на відьом" щодо Росії, а також враховуючи все, що ми зробили протягом останніх майже двох років (щодо податкових скорочень, суддів, військових, ветеранів тощо), рейтинг моєї підтримки становив би 75%, а не 50% як визначили в Rasmussen. Це називається утисканням президента!"- написав Трамп.

Нагадаємо, адміністрація спеціального прокурора Роберта Мюллера в четвер надасть рекомендації щодо вироку колишньому раднику президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майклу Флінну.

Раніше Трамп відреагував на визнання провини його екс-адвокатом Майклом Коеном в дачі неправдивих свідчень у Конгресі по справі про втручання РФ у вибори президента США. Зокрема, президент США назвав Коена "слабовільним людиною" і звинуватив у брехні. Він додав, що Коен "бреше", щоб отримати більш м'який вирок.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 листопада Коен прибув до суду Манхеттена, щоб визнати провину в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори президента США. Екс-адвокат Трампа зізнався, що збрехав під час виступу на слуханнях у 2017 році в Комітеті Сенату США з розвідки про плани будівництва Trump Tower в Москві.