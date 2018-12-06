ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп вважає, що розслідування втручання РФ у вибори президента псує його рейтинги

Новини » Політика    06.12.2018 - 22:47
Трамп вважає, що розслідування втручання РФ у вибори президента псує його рейтинги
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп вважає, що без розслідування його рейтинг становив би 75%

Президент США Дональд Трамп вважає, що рейтинги його підтримки є штучно заниженими через тривале "російське" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського президента.

"Без шахрайського "полювання на відьом" щодо Росії, а також враховуючи все, що ми зробили протягом останніх майже двох років (щодо податкових скорочень, суддів, військових, ветеранів тощо), рейтинг моєї підтримки становив би 75%, а не 50% як визначили в Rasmussen. Це називається утисканням президента!"- написав Трамп.

Трамп вважає, що розслідування втручання РФ у вибори президента псує його рейтингиНагадаємо, адміністрація спеціального прокурора Роберта Мюллера в четвер надасть рекомендації щодо вироку колишньому раднику президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майклу Флінну.

Раніше Трамп відреагував на визнання провини його екс-адвокатом Майклом Коеном в дачі неправдивих свідчень у Конгресі по справі про втручання РФ у вибори президента США. Зокрема, президент США назвав Коена "слабовільним людиною" і звинуватив у брехні. Він додав, що Коен "бреше", щоб отримати більш м'який вирок.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 листопада Коен прибув до суду Манхеттена, щоб визнати провину в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори президента США. Екс-адвокат Трампа зізнався, що збрехав під час виступу на слуханнях у 2017 році в Комітеті Сенату США з розвідки про плани будівництва Trump Tower в Москві.

США провели позаплановий політ над Україною через ситуацію в Керченській протоці Китай вимагає від Канади негайно звільнити головну фінансистку Huawei
Новини України Дональд ТрампРосійська ФедераціяСполучені Штати Америкивыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся