Трамп считает обвинения в помощи РФ на новых выборах уловкой демократов

Президент США Дональд Трамп считает обвинения в помощи России на новых выборах уловкой демократов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, информация о том, что Россия хочет вмешиваться в ход следующих президентских выборов, чтобы помочь ему это очередная попытка демократов обмануть избирателей.

"Очередная кампания по дезинформации от демократов в конгрессе. Они уверяют, что Россия предпочла бы меня ничего не делающим кандидатам от демократической партии, которые уже вторую неделю не могут подсчитать поданные за них голоса на кокусе в Айове. Уловка номер семь!", - написал Трамп.

Напомним, на прошлой неделе представители Управления национальной разведки США выступили в Конгрессе с докладом о том, что Россия помогает Трампу переизбраться на предстоящих выборах.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заявление о непричастности России к похищению электронных писем Демократической партии. Такое предложение якобы передал Ассанжу бывший конгрессмен-республиканец США Дейна Рорабейкер.